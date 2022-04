Di Marzio: “Belotti? Non so se aspetti il Milan. A gennaio ha detto no a…”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro del Gallo Belotti, in scadenza col Torino a giugno

A Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro del Gallo Belotti: “Offerta per Belotti? Squadre interessate, ma nessun’offerta convincente. In Italia di livello alto no. Più all’estero, a gennaio ha detto no al Newcastle, ma non se la sentiva. Non so se aspetti il Milan, che però mi sembra su altri giocatori, idem la Roma che oggi ha Abraham. La Fiorentina anche ha fatto altre scelte, poi vediamo se riscattano Piatek. Zapata resta o no? L’Atalanta può essere una squadra interessata a Belotti, ma vediamo queste nove partite”.