Belotti-Inter, Di Marzio: “A gennaio non si muove, ma a giugno ci sono…”

Per williamhillnews.it, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha analizzato anche la situazione relativa al futuro di Andrea Belotti, più volte accostato all'Inter nell'ultima finestra di mercato e in scadenza di contratto con il Torino:

"Juric ha più volte ribadito che il Gallo a gennaio non si muoverà, ma il futuro del classe 1993 potrebbe essere ugualmente lontano dal Torino. La trattativa per il rinnovo (in scadenza a giugno), nonostante la proposta messa sul tavolo dal club granata, fatica a decollare e i club pronti a trattare con Cairo non mancano".