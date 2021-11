Futuro Kessié, Di Marzio: “Richiesta di 9 milioni, ecco l’offerta del Milan”

Nei mesi scorsi, all'Inter è stato accostato anche il nome di Kessié, in scadenza col Milan. Così Di Marzio ha parlato del suo futuro

Negli scorsi mesi, all'Inter è stato accostato anche il nome di Franck Kessié, in scadenza di contratto a giugno con il Milan. Non una pista calda per i nerazzurri, soprattutto per le richieste economiche del giocatore. Del suo futuro, ha parlato così Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Più passa il tempo e più diventa complicato trovare l’intesa, la forbice è importante. Il Milan offre 6/6,5 milioni più bonus, la richiesta sfiora i 9, è molto alta. Se non si abbasserà la richiesta, diventa difficile trovare un accordo. Il Milan ha fatto tanto, giocatore e agente hanno il diritto di capire se altrove potranno trovare cifre e progetti diversi, non siamo a maggio ancora, c’è tempo per Kessié per tornare su un discorso economico razionale. A oggi più lontano che vicino al rinnovo”.