Di Marzio – Hakimi, Psg sembra pronto ad arrivare a 75 mln. A queste cifre l’Inter cede

Matteo Pifferi

In entrata l'Inter ha chiuso per Hakan Calhanoglu ma resta ancora aperto il dossier Hakimi in uscita. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, a Calciomercato L'Originale, ha ammesso la possibilità di un'offerta del PSG del valore di 75 milioni di euro. L'offerta è ancora da verificare ma è evidente come, secondo Di Marzio, a quelle cifre l'Inter potrebbe accontentarsi.