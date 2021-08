Di Marzio: “Inter pronta a cogliere opportunità Insigne, rinnovo in standby”

L'esperto di mercato di Sky Sport attraverso il suo profilo Instagram è tornato sulla pista Insigne per i nerazzurri

Gianluca Di Marzio torna sulla pista Lorenzo Insigne per il mercato dell'Inter. L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato così del futuro del capitano del Napoli in una story sul suo profilo Instagram: “Napoli-Insigne, situazione ancora in standby. L’Inter è pronta a cogliere questa opportunità, ma non c’è stata ancora un’accelerazione, nessun passo avanti né su rinnovo né su cessione al momento”.