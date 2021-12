Di Marzio: “Vecino può partire a gennaio: Inter pronta a sostituirlo”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, si è espresso sulla strategia di mercato dell'Inter per gennaio

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, si è espresso sulla strategia di mercato dell'Inter per gennaio: “Se non ci saranno cessioni (Vecino potrebbe decidere di partire e in tal caso verrebbe sostituito) oppure occasioni a mercato in corso, l’Inter non dovrebbe fare operazioni in entrata durante il mese di gennaio”, le sue parole.