Di Marzio: “Lukaku, Inter non farà passi. Da convincere Chelsea a queste condizioni”

Le condizioni - uniche - per il ritorno di Romelu Lukaku, passato la scorsa estate dall’Inter al Chelsea per circa 115 milioni di euro. Gianluca Di Marzio , giornalista di Sky Sport, sul suo sito ha parlato delle possibilità di rivedere Big Rom in nerazzurro.

“L'unica opzione possibile sarebbe un prestito secco, senza diritto riscatto, ma al momento la società nerazzurra non farà passi, anche per rispetto di chi ha fatto investimento. Con Romelu Lukaku che ha espresso quindi il suo desiderio, la parola spetta al Chelsea, che dovrà convincersi per lasciarlo andare all'Inter alle uniche condizioni per realizzare il ritorno, tutto un anno dopo la grande trattativa della scorsa estate”, si legge.