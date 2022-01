Di Marzio: “Lukaku-Inter, ritorno ora non possibile. Quelle parole perché…”

A Sky Sports UK, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sulla situazione di Romelu Lukaku

A Sky Sports UK, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante del Chelsea: “Lukaku non voleva creare questa tempesta nel Chelsea. Voleva ringraziare i tifosi dell’Inter per e scusarsi per essersene andato così all’improvviso, tutti pensavano che sarebbe rimasto. Aveva iniziato la stagione con Inzaghi, Lukaku non voleva creare problemi al Chelsea. Ora tutto è rientrato, non era possibile un suo ritorno all’Inter ora e nemmeno un suo addio dal Chelsea a gennaio”.