Di Marzio: “Zero dubbi, Mourinho è deciso sul PSG: la Roma e José…”

Gianluca Di Marzio, dal proprio sito, rassicura sul futuro alla Roma di José Mourinho: ecco la situazione dopo i rumors sul PSG

Gianluca Di Marzio, dal proprio sito, rassicura sul futuro alla Roma di José Mourinho: "Sia la società sia l'allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione sotto ogni punto di vista, a partire dal mercato. Non ci sono quindi dubbi, José è deciso e non si fa tentare dal PSG: Mourinho sarà al 100% l'allenatore della Roma per la stagione 2022/2023, come anche lui stesso aveva dichiarato dopo la finale di Conference League", si legge.