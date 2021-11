Di Marzio: “Vlahovic, club italiani e non: la Fiorentina chiede questa cifra”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato così del futuro dell'attaccante, che non rinnoverà con la Fiorentina

La richiesta della Fiorentina e non solo. Nella scorsa estate, il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato. L’attaccante non rinnoverà coi viola e può partire tra gennaio e giugno, come svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Vlahovic-Juve? Impossibile a gennaio, la Fiorentina chiede 80 milioni. La più interessata è l’Arsenal, che ha avviato un dialogo positivo coi viola, ma non riesce a parlare col procuratore del giocatore. Non rispondono proprio al telefono, non trova aperture dagli agenti. Non credo il ragazzo abbia una preferenza per l’Italia, ha avuto contatti con City, Atletico, Tottenham. Andrà nel progetto più ambizioso tecnicamente ed economicamente”.