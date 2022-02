Di Marzio: “Rinnovo Dybala? Juve farà offerta modulata: vi spiego cos’è cambiato”

L'esperto di mercato ha parlato così del rinnovo di Dybala. In scadenza con la Juve al 30 giugno 2022, è seguito da vicino anche dall'Inter

A Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del rinnovo di Paulo Dybala. In scadenza con la Juventus al 30 giugno 2022, è seguito da vicino anche dall'Inter: “Le parole di Arrivabene sul rinnovo di Dybala? È stato sincero. La Juve farà settimana prossima un’offerta all’agente più bassa rispetto a quella iniziale, di ottobre. Sono cambiate le condizioni, Dybala è sempre alle prese con infortuni, è possibile che la Juve faccia un’offerta modulata, con una parte fissa più bassa e una parte di bonus legata a presenze e gol. Per questo Arrivabene non può dirsi ottimista, perché non sa la volontà del giocatore ecco”.