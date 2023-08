Dopo il mancato passaggio all'Inter , su Lazar Samardzic si accendono i riflettori della Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport 24, infatti, il club biancoceleste vorrebbe provare a regalarsi il colpo a centrocampo, per accontentare Sarri e rinforzare la squadra, tornata in Champions League.

Due ostacoli, però, per la riuscita della trattativa: Basic e Marcos Antonio. Senza la partita di uno dei due, infatti, sarà difficile per la Lazio chiudere la trattativa con l'Udinese. Lotito ha provato in queste ore a inserire proprio Basic come contropartita tecnica da offrire al club friulano, ma il centrocampista non sembra convinto della destinazione e, anzi, avrebbe manifestato la volontà di restare a Roma.