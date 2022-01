Di Marzio: “Scamacca? C’è anche l’Inter, la Juve lo sa. Ecco il vero prezzo”

Si preannuncia un derby d'Italia per Gianluca Scamacca. L'Inter e la Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per l'attaccante del Sassuolo

Ecco le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato: "Il Sassuolo non vuole dare né Scamacca né Raspadori oggi. Il Sassuolo deve sostituire Boga ora, questa è la priorità. Scamacca oggi vale più 40 che 30 milioni di euro. Se ora si presenta qualcuno con 50 cash magari lo danno, ma non vedo nessuno pronto a farlo. La Juve vuole bloccarlo adesso e trovare un accordo adesso, ma il Sassuolo vorrebbe aspettare da qui a giugno per vedere cosa succede. La bottega del Sassuolo è molto cara, le condizioni del colpo Locatelli non sono ripetibili per Scamacca. La Juve dovrà pagarlo, ma su Scamacca credo andrà diversamente. La Juve vorrebbe togliere ora dal mercato il giocatore per giugno. La Juve sa che c'è anche l'Inter per Scamacca e il valore può aumentare".