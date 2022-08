Di Marzio: “Inter, tra assalto ad Akanji e idea low cost: lo scenario per la difesa”

Al podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dei nomi caldi di casa Inter per la difesa: “L’Inter ha salutato Casadei, partito per Londra destinazione Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus: oggi le visite mediche e poi la firma. Vedremo se questa cessione basterà per sferrare l’assalto ad Akanji o se l’Inter dovrà accontentarsi di un prestito in difesa con la soluzione low cost Acerbi sempre viva”, le sue parole.