Di Marzio: “Accordo per Sensi. Monza vuole chiudere anche per Pinamonti, ma lui…”

Nel podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così delle trattative calde di casa Inter: “Accordo Monza-Inter per Sensi, ora il giocatore deve decidere cosa fare. Il Monza vorrebbe anche chiudere per Pinamonti, ma lui aspetta club più blasonati come potrebbero essere Atalanta e Fiorentina. La Salernitana ha chiuso per il difensore Pirola sempre dall’Inter”, le sue parole.