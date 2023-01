Di Marzio: “Skriniar, Inter non alza l’offerta e aspetta. Proposta PSG più alta”

La trattativa per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, ma non solo. Ecco i piani dell'Inter con i giocatori in scadenza

Alessandro Cosattini

La trattativa per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar è sicuramente la priorità di casa Inter. Il club ha una lunga lista di giocatori in scadenza al 30 giugno 2023 e il duo Marotta-Ausilio è al lavoro su più fronti, ma in primis attende una risposta del difensore. A fare il punto sul rinnovo di Skriniar è Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport.

“Si attende questa risposta da Skriniar, l’Inter non alza la sua proposta da 6 milioni più bonus. L’Inter aspetta dunque la risposta del giocatore, è in attesa che il giocatore decida e si prenda le sue responsabilità. Skriniar ha una proposta del PSG che è molto più alta. L’Inter è in attesa che a breve il giocatore faccia la sua decisione", le sue parole.