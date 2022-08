Di Marzio: “Inter, ultimo no a quest’offerta per Skriniar. Apertura per Acerbi”

Nel podcast sul sito di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: “Venerdì importante per l’Inter e i suoi tifosi, che erano in ansia per l’arrivo a Milano del PSG. Il club francese ha offerto 50 milioni, senza giocatori in cambio e con bonus, ma l’Inter ha detto no e ha tolto il giocatore dal mercato. I nerazzurri si avvicinano anche ad Acerbi, giocatore che Inzaghi ha già avuto alla Lazio. C’è stata l’apertura al prestito con diritto di riscatto, una formula che avvicina il giocatore all’Inter”.