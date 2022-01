Di Napoli: “Insigne? Difficile rinunciare a certe cifre folli, ma il Napoli poteva…”

Ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la scelta di Lorenzo Insigne di lasciare il Napoli al termine della stagione

"Non conosco il giocatore ma la sua storia. Andare via da Napoli sarà un dolore per lui, sono convinto che voleva chiudere la carriera lì ma a certe cifre è da folli rinunciare. Uno sforzo andava fatto da parte della società, perché ha inciso fortemente nella squadra. A certe cifre, è un cambio di vita importante. A 30 anni lui non deve dimostrare più nulla, le sue qualità sono chiare".