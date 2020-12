Inter, Maksimovic alternativa a de Vrij e Skriniar: “Ma sul taccuino anche 2 nomi tutti nuovi”

Potrebbe essere un’estate davvero frizzante, sul fronte difesa, per l’Inter. Da giugno 2021, infatti, i nerazzurri potrebbero essere fra le squadre più attive del campionato per rinforzare il reparto arretrato. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è sicuramente Maksimovic, ma non solo. Secondo Tuttosport, presenti anche alcune novità, come Shar e Mandi:

“Da alcune settimane i dirigenti nerazzurri stanno osservando la situazione di Maksimovic. Il 29enne centrale serbo non dovrebbe rinnovare col Napoli e sarebbe una soluzione interessante sia come vice Skriniar che come alternativa a De Vrij. Fra i profili valutati anche quello dell’ex sampdoriano Mustafi, oggi all’Arsenal, e quelli di Fabian Schar e di Aissa Mandi, 29enne franco-algerino del Betis“.

(Fonte: Tuttosport)