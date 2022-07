Pressing Inzaghi: “Digerito Bremer, spinge perché il club porti all’Inter questo nome”

Dopo il test col Monaco, Inzaghi aveva fatto capire di spingere per Bremer. Sfumato il brasiliano, ora l'allenatore preme per un altro nome

Dopo l'amichevole contro il Monaco, Simone Inzaghi aveva, pur senza nominarlo direttamente, fatto capire a chiare lettere di spingere per l'arrivo all'Inter di Gleison Bremer. Sfumato l'ingaggio del brasiliano, finito alla Juventus, ora l'allenatore nerazzurro, secondo quanto riporta Tuttosport, spinge perché la dirigenza arrivi almeno a Milenkovic della Fiorentina:

"Inzaghi, dopo aver digerito il mancato arrivo di Bremer, è in pressing perché il club lo accontenti su Milenkovic, il cui arrivo, oltre a tappare il buco aperto dall’addio di Ranocchia, rappresenta un’assicurazione nel caso in cui possa arrivare un’offerta per De Vrij".