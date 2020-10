Difesa, risposta Inter pronta. Già scelto il nome: “Un tentativo verrà fatto sicuramente”

Nelle prime quattro partite del campionato, l’Inter di Antonio Conte ha subito ben 8 gol. Decisamente troppi, per una squadra che, al netto di un evidente cambio di filosofia, ora più votata al calcio d’attacco, aspira a vincere il titolo di campione d’Italia. Ecco perché a gennaio i nerazzurri potrebbero intervenire per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte.

Non è un mistero che in Viale della Liberazione considerino Milenkovic della Fiorentina un profilo adatto a garantire un discreto salto di qualità alla difesa interista:

“Una (occasione, ndr) potrebbe essere Nikola Milenkovic. I dirigenti viola hanno ribadito che se non rinnova il suo contratto in scadenza 30 giugno 2022 sarà ceduto. L’Inter lo sa e un tentativo lo farà. La valutazione di non meno di 40 milioni fatta dalla Fiorentina non può reggere con una situazione contrattuale così delicata e allora i margini di trattativa salgono. Milenkovic, inoltre, nasce terzino e si è adattato da tempo a giocare da terzo di destra in una difesa a tre. Proprio quello che Conte sta cercando“, si legge su calciomercato.com.

