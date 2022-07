Inter, ecco come sarebbe la difesa senza Skriniar: se Milan resta si studia questo arrivo

L'Inter studia una difesa con Skriniar e una senza lo slovacco. Questo perché, benché tutto l'ambiente terrebbe volentieri il giocatore, nessuno può avere certezze sulla sua permanenza. Nell'ipotesi che Skriniar lasciasse Milano, i nomi sono due: Milenkovic e Demiral, per una difesa completata da Alessandro Bastoni. Nel caso in cui restare Milan, però, l'Inter studia un arrivo low cost:

"Ne arriveranno altre (di occasioni, ndr), forse, da Milenkovic, per cui si lavora a un prestito con riscatto, a Demiral ormai separato dall’affare Pinamonti con la Dea. Entrambi sarebbero candidati a esser titolari in un’Inter senza Skriniar. Altrimenti, con lo slovacco al timone, occhio a colpi low cost: un po’ come fu sulla fascia l’esperto Young nel lontano 2020".