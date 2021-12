Inter, caccia al vice Perisic: Digne in pole. Novità in mediana, ma servono due cessioni

Se dovessero partire due centrocampisti, l'Inter punterebbe a un esterno sinistro e affonderebbe su Villar della Roma

"Visto che Kolarov è da considerarsi ormai fuori dai giochi e visto che Dimarco sarà definitivamente sdoganato in difesa, manca un vice-Perisic di livello per dirsi davvero completi. Per questo compito è stato ormai scelto l’esperto Lucas Digne che vive giorni difficili nell’Everton di Benitez: il francese, che interessa anche al Chelsea, potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Al momento i blu di Liverpool non vogliono rinunciare all’obbligo e serve tempo per far decantare la trattativa. In ogni caso, anche se uscisse un centrocampista (Sensi? Vecino?), l’Inter punterebbe comunque a un innesto sulla fascia mancina. Se, però, a partire fossero due mediani, ecco che Marotta e Ausilio sarebbero costretti ad aggiungere un’opzione in mezzo: Gonzalo Villar della Roma il nome da tenere più in caldo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.