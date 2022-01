Benitez esclude Digne: “Voglio gente concentrata sulla squadra”. L’Inter c’è

Lucas Digne è sempre più lontano dall’Everton. E l’Inter osserva con grande attenzione la situazione per la fascia sinistra

Lucas Digne è sempre più lontano dall’Everton. E l’Inter osserva con grande attenzione la situazione per la fascia sinistra, dove Simone Inzaghi attende un vice Perisic come priorità per il mercato invernale. Dopo il ko contro il Brighton, l’allenatore dell’Everton, Rafa Benitez, ha glissato sul francese: “Non è concentrato sulla squadra. La cosa più importante per me è avere giocatori che vogliono esserci e combattere per il club, i tifosi e i compagni di squadra, dopodiché devi scegliere i migliori giocatori possibili”.