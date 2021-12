Sky – Digne-Inter, si è fatto male Chilwell: ci pensa il Chelsea

Il sito del canale satellitare parla del calciatore dell'Everton come di un obiettivo per il club londinese che ha perso per infortunio il suo giocatore

Eva A. Provenzano

Si è fatto male Ben Chilwell. Il calciatore del Chelsea ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In pratica la sua stagione è finita. E per questo si parla già delle mosse che il club inglese cercherà di fare per sostituirlo. Stando a Skysport, nel mirino della società londinese sarebbe finito Lucas Digne, giocatore che in questi giorni è stato accostato anche all'Inter. Sulla sinistra Marcos Alonso è l'unica opzione di Tuchel.

Digne è ai ferri corti con Benitez, ha giocato 13 volte in questa stagione con l'Everton che lo aveva acquistato dal Barça per venti mln in estate. Sarebbe in partenza a gennaio e il Chelsea lo vorrebbe in prestito. Oppure si valuterà un'altra soluzione: riportare anticipatamente alla base uno tra Maatsen (in prestito al Coventry City) ed Emerson Palmieri (in prestito al Lille).

(Fonte: Skysport)