Inter-Verona, futuro in bilico per Dimarco. “Ma il sogno di Conte è un altro”

Federico Dimarco tra Inter e Verona: oggi è la sua partita, il suo futuro potrebbe essere nerazzurro anche se Conte punta un altro profilo

"Cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il presente di Federico Dimarco si chiama Hellas Verona. Mentre il suo futuro resta un’incognita". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a ciò che potrebbe accadere in estate per quanto concerne il futuro di Dimarco. Il Verona ha un diritto di riscatto a 6,5 mln di euro mentre l'Inter potrebbe contro-riscattarlo per una cifra vicina agli 8 mln di euro. Ma c'è di più: perché se l'Inter non dovesse riacquistarlo, in ogni caso avrebbe il 50% sulla futura rivendita del giocatore da parte del Verona a qualsiasi altra squadra.