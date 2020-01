Dimarco lascia l’Inter a gennaio? Pedullà: “In corso da giorni un tentativo concreto…”

Solo due presenze e 19′ totali fin qui per Federico Dimarco che, nel corso del mercato di gennaio, potrebbe svestire la maglia dell’Inter. Il classe ’97 ex Parma è alla ricerca di minutaggio e spazio: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, “è in corso da giorni un tentativo concreto” dell’Hellas Verona, alla ricerca di un esterno tutta fascia. Per i gialloblù, si fa anche il nome di Parigini, in scadenza di contratto con il Torino ma che potrebbe lasciare i granata già a gennaio.