Di Marzio: “Conte non è contento di Eriksen. Mercato? L’Inter non sta…”

Nello studio di Sky Calcio Show prima del fischio d’inizio di Hellas Verona-Inter, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di Christian Eriksen all’Inter, svelando che il centrocampista danese non ha fin qui soddisfatto le aspettative di Antonio Conte:

“Conte non è contento di Eriksen. Per ora l’Inter non sta facendo alcun ragionamento di mercato su di lui, è prematuro e bisogna dargli tempo. Ma sicuramente Conte pretende un’intensità diversa da Eriksen e vuole di più“.

(Fonte: Sky Sport)