Atalanta, Di Marzio: “Zapata crea spazi e pericoli, non a caso l’Inter ci ha pensato”

Il giornalista è tornato sull'interesse dei nerazzurri per l'attaccante del club bergamasco

Tra i protagonisti della partita dell'Atalanta contro il Sassuolo c'è stato Zapata. Di lui ha parlato Gianluca Di Marzio. Il giornalista è tornato sulla vicenda di mercato che ha visto un interesse nei confronti del giocatore da parte dell'Inter: «Fondamentale sotto tutti i punti di vista, nel far salire la squadra, nell'attaccare la profondità, nel creare scompiglio nelle difese avversarie. Fa reparto con tutti i compagni, è insostituibile nell'attacco della squadra di Gasperini. Crea pericoli e spazi. Non è un caso che l'Inter lo abbia considerato tra le prime scelte per sostituire Lukaku. Poi l'Atalanta non ha trovato il sostituto e non ha mai aperto ad una vera e propria cessione».