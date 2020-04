Di Marzio: “Calciomercato, per ora si naviga a vista”. E su Lautaro-Barcellona risponde così

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così degli sviluppi che potrà avere il calciomercato dopo il Coronavirus:

“Slitterà un po’ tutto, si naviga a vista. Anche i direttori e procuratori si tengono pronti e fanno telefonate, si tengono caldi su obiettivi e vanno ad approfondire i vari giocatori e si tengono pronti in vista di possibili dati. Bisognerà capire eventuali aggiornamenti per i contratti in scadenza il 30 giugno che servivano anche ai fini di bilancio”.

Più facile che Lautaro vada al Barcellona o che Messi vada all’Inter?

“Tra le due è più facile che Lautaro vada al Barcellona”.