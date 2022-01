Di Marzio: “Scamacca sarà tormentone in primavera. L’Inter non aspetterà l’estate”

Così l'esperto di mercato su Gianluca Scamacca, primo obiettivo per l'attacco dell'Inter

E' Gianluca Scamacca l'obiettivo numero uno in casa Inter per l'attacco del futuro. Il club nerazzurro ha messo il centravanti del Sassuolo in cima alla lista per la prossima stagione e cercherà di chiudere il prima possibile per anticipare la folta concorrenza su di lui. Spiega infatti Gianluca Di Marzio a Sky Sport L'Originale: "Scamacca è un giocatore che diventerà un tormentone già in primavera: l'Inter non penso aspetterà l'estate per metterci le mani sopra".