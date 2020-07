Inter, cambia tutto su un big. “La dirigenza sembra oggi convinta a confermarlo”

Diego Godin ora può davvero continuare il suo percorso all’Inter. Il gol col Torino ha infatti rappresentato una svolta, così come le sue dichiarazioni nel post-gara. E ora, riporta Il Giorno, il club nerazzurro non pensa più ad una sua cessione: “La dirigenza sembra oggi convinta della conferma di Godin. Un’operazione più facile: l’uruguaiano è già a contratto. Solo non si era espresso ai suoi livelli almeno fino a qualche partita fa. Ora sembra aver assimilato le richieste tecniche e con la condizione in crescendo si è preso minuti e il primo gol in nerazzurro firmato contro il Torino”, si legge.