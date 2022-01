Dispetto Juve all’Inter. Incontro col Sassuolo: non solo Scamacca, Frattesi nel mirino

L'Inter sonda la pista Dybala e la Juve tenta il dispetto ai nerazzurri inserendosi di prepotenza nella trattativa per i due giovani

Andrea Della Sala

Non solo Dybala nei piani di Juve e Inter. Il club bianconero avrebbe messo gli occhi su due obiettivi in casa Sassuolo che da tempo sono nel mirino dell'Inter per la prossima stagione.

"La notizia è che a breve Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva bianconera, incontrerà Giovanni Carnevali, a.d. neroverde. Il meeting è stato preventivato da tempo, visto che a Torino sono impegnati nella ricerca dell’attaccante del futuro e Scamacca è sicuramente al centro degli interessi. Ma sul tavolo della trattativa, a sorpresa, emerge un altro nome: quello di Davide Frattesi, il centrocampista del club emiliano che in questa stagione sta inanellando tante prestazioni eccellenti. Non a caso Roberto Mancini l’ha messo nel mirino per la Nazionale e l’Inter da tempo si è iscritta all’albo degli acquirenti. Sembrava che l’ingresso in scena nerazzurro fosse solitario, invece nelle ultime settimane è emersa anche la candidatura juventina. Ovviamente la sua valutazione è schizzata: se quest’estate poteva costare 10 milioni, ora il manager della famiglia Squinzi ne chiede almeno 25. Non pochi se consideriamo anche i 40 milioni richiesti per Scamacca", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Marotta si intromette negli affari interni per il rinnovo di Paulo Dybala? Ecco la risposta dalla Continassa. Interessa relativamente sapere se i vertici del club di Agnelli avessero individuato questo obiettivo già da tempo o se invece lo hanno posto in evidenza proprio in queste ore. In palio c’è la leadership assoluta, soprattutto ora che la società di Zhang assapora il gusto della doppia stella. Sono ore calde nei rapporti di mercato tra i bianconeri con i campioni d’Italia in carica e vanno ad arricchire le pagine di dispetti tra Juve ed Inter. E comunque Frattesi non cambia la storia. Certo è che questo nuovo scontro dimostra quanto la società milanese e quella torinese siano a caccia dei migliori prodotti del nostro campionato", spiega il quotidiano.