Djidji non rinnova, l’Inter ha il contratto pronto. E una carta vincente da spendere

Fra i procuratori del difensore del Torino in scadenza di contratto c'è Busardò con il quale l'Inter ha lavorato parecchio in estate

Andrea Della Sala

L'Inter cerca rinforzi anche in difesa e tra i possibili candidati per la prossima stagione c'è anche il difensore del Torino Djidji. L'ivoriano va in scadenza a giugno e il club nerazzurro lavora per ingaggiarlo a parametro zero.

"Il centrale, che con Ivan Juric ha scoperto una seconda vita calcistica, non sembra al momento così vicino al rinnovo col club granata, anzi. La prospettiva di poter disputare gli ultimi anni di carriera in una società come l’Inter, dunque potendo lottare per lo scudetto e giocare la Champions, lo intriga. Il fatto poi che fra i suoi procuratori ci sia Paolo Busardò chiude il cerchio. L’agente internazionale ha lavorato moltissimo con l’Inter la scorsa estate, operando da intermediario nelle operazioni Bremer e Skriniar , poi non concretizzate, e quella per il trasferimento di Casadei al Chelsea", spiega Tuttosport.

"Djidji è stato individuato dalla dirigenza dell’Inter, che ragiona su un contratto da 2-3 anni a 1.5 milioni, come perfetto rinforzo low-cost per completare il pacchetto di alternative ai titolari della difesa nella stagione ’23-24. In attesa di capire cosa succedere con i tanti elementi in scadenza, ovvero Skriniar , De Vrij , D’Ambrosio e Darmian , oltre ad Acerbi che andrà eventualmente riscattato dalla Lazio", precisa il quotidiano.