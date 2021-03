Donnarumma-Milan, la trattativa per il rinnovo prosegue. Raiola valuta alternative

Il portiere rossonero avrebbe ricevuto dai rossoneri un'offerta sugli otto mln ma non ha ancora accettato

Di Musso si era parlato anche in chiave Inter come portiere per il futuro. Se ne parla anche in chiave Milan perché non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo di Donnarumma. La Gazzetta dello Sport parla del portiere dell'Udinese come di un'alternativa che Maldini e Massara stanno prendendo in considerazione qualora non si sbloccasse la trattativa con Raiola. Altri portieri considerati dai rossoneri sono Gollini e Maignan, portiere 25enne del Lille.