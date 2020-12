Corsera: “Donnarumma, Raiola spaventa il Milan sbandierando proposte di Inter e Juve”

Gennaio si avvicina e per i grandi club è tempo di stringere i tempi per quanto riguarda i contratti dei calciatori in scadenza. Sono infatti diversi i top player che si libereranno a parametro zero il prossimo giugno, tra cui anche Gigio Donnarumma. E, secondo il Corriere della Sera, Mino Raiola, il suo agente, starebbe mettendo alle strette il Milan: “C’è un’altra partita che coinvolge il Milan ed è quella dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, centrali nel progetto del fondo Elliott. Per il portiere l’offerta è intorno ai 7 milioni ma il suo manager Raiola spaventa i rossoneri sbandierando proposte importanti di Juve e Inter”.