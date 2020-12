Inter, il piano per il dopo Handanovic: “Stima di lunga data per il nome da 30 milioni”

Non si placano le discussioni tra addetti e lavori e tifosi su Samir Handanovic, ieri assoluto protagonista in negativo nella gara contro il Verona. Il capitano dell’Inter ha infatti letteralmente regalato il pareggio alla squadra di Juric, mettendo in difficoltà i suoi compagni, bravi comunque a reagire. E nonostante la stima che permane nell’ambiente Inter nei confronti dello sloveno, la ricerca del suo erede futuro è già iniziata, come riporta Calciomercato.com.

“In una lista lunga da Gollini fino a Silvestri con tanti numeri uno sotto osservazione, Juan Musso rimane il preferito dei dirigenti, anche grazie a una stima di lunga data che va avanti dai tempi del Racing di Avellaneda, dove l’Inter per la prima volta mentre scrutava Lautaro ha notato le qualità di Musso. L’argentino è una prima scelta ma l’Inter deve ancora fare passi definitivi e ufficiali, in attesa di decidere la gestione di Handanovic per la stagione 2021/22. Intanto, il club si è informato sul prezzo: non si scende sotto i 30 milioni, questa la valutazione dell’Udinese per Musso”, spiega il portale.