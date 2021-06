Hakimia via, Inter pronta al doppio arrivo ‘Europeo’: “Due stelle per le due fasce”

Una volta completata la cessione di Hakimi, l'Inter è pronta a muoversi sul mercato per regalare a Simone Inzaghi una squadra competitiva

Una volta completata la cessione di Hakimi, l'Inter è pronta a muoversi sul mercato per rivoluzionare le catene esterne e regalare a Simone Inzaghi una squadra competitiva in Italia e in Europa. In particolare, secondo Tancredi Palmeri, i nerazzurri starebbero monitorando molto attentamente due calciatori in grande evidenza nell'Europeo in corso: Gosens dell'Atalanta e Dumfries dell'Olanda. Scrive il giornalista su TMW: