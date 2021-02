Inter, con via libera Marotta pronto per il 2021-22: “Doppio colpo dalla Serie A già approvato”

La possibile cessione della società rallenta ovviamente la programmazione per la prossima stagione, ma in caso di futuro via libera Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è già pronto a muoversi per i colpi del 2021-22. A cominciare da Musso e De Paul dell’Udinese, due giocatori già approvati dai vertici tecnici nerazzurri:

“Come noto, sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono diversi portieri: il preferito rimane Musso dell’Udinese e chissà che la trattativa già avviata col club friulano per De Paul non possa essere allargata al portiere argentino. Un altro nome che piace molto in Viale della Liberazione è quello di Cragno (…). Il tutto senza dimenticare gli outsider, da Meret del Napoli a Silvestri del Verona“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Tuttosport)