Sky – Inter, doppio no per Casadei: al Toro nell’affare Bremer e… al Chelsea

"Non ha prezzo". E' ciò che ha risposto l'Inter alle pretendenti per Cesare Casadei, giovane centrocampista e fresco campione d'Italia con la Primavera di Chivu.

Al Torino, che voleva inserirlo come contropartita nell'affare che potrebbe portare Bremer all'Inter, ma anche al Chelsea che, come svela Sky Sport, nei discorsi per Lukaku, aveva chiesto informazioni ai nerazzurri sul talento interista. Nulla da fare, Casadei è il futuro dell'Inter. Le pretendenti sono avvisate.