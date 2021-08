FCIN1908 / Inter, Lazaro prende tempo e riflette: ecco perché non ha ancora accettato il Benfica

Il club nerazzurro deve ancora completare le cessioni e tra i giocatori in partenza c'è anche l'austriaco

Tra i giocatori in uscita che l'Inter deve piazzare negli ultimi giorni di mercato c'è Valentino Lazaro. Il calciatore piace al Benfica. Dalle indiscrezioni raccolte da FCINTER1908.IT, il club portoghese spinge ancora per averlo. Ma il ragazzo non sarebbe convinto della destinazione e prende tempo attraverso il suo agente.

Dietro questa attesa potrebbe anche esserci il sondaggio fatto dal Borussia Dortmund (lui ha giocato in prestito al Borussia M'Gladbach nella scorsa stagione.ndr). Il club tedesco, che ha incassato la disponibilità del giocatore, per il momento non ha mosso passi concreti verso i nerazzurri, ma potrebbe affondare il colpo nelle prossime ore. Il tempo stringe e Lazaro, che spera in segnali concreti dalla Germania, dovrà trovare una sistemazione entro la fine del mercato.