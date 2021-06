Ex osservatore Inter: “Dragowski un predestinato, pronto per il dopo Handanovic”

Le parole dell'ex osservatore nerazzurro a Tuttosport sul portiere della Fiorentina, recentemente accostato ai nerazzurri

Tra i nomi accostati all’Inter per il futuro della porta nelle ultime settimane è emerso anche quello di Bartlomiej Dragowski. Un profilo monitorato attentamente dai nerazzurri, da molto tempo. Lo ha svelato anche Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo di Como e Spezia, che ha lavorato per 18 anni per i nerazzurri come scout. Queste le sue parole a Tuttosport sul portiere: “Stagione 2014/15: grazie al lavoro di Piero Ausilio venivano monitorati, in tutta Europa, svariati talenti di tenera età. Tra questi c’era Dragowski. Mi colpì subito, aveva solo 17 anni, ma era titolare nella massima serie. Lettura delle palle alte e reattività. Agile e longilineo nonostante la stazza. Mi impressionò”.