Mercato Inter, ds Ajax: “Onana? Capisco i club che vogliono prenderlo ora. E’ un affare”

Da settimane, ormai, si parla dell'interesse dell'Inter nei confronti di André Onana, portiere di 25 anni in scadenza di contratto con l'Ajax

"Naturalmente, nel complesso caso di Onana, è piuttosto difficile dare una valutazione corretta. Per alcuni club è anche un'opportunità per prenderlo. Perché se avesse avuto un contratto più lungo e fosse squalificato, varrebbe trenta milioni. Se fossi stato io nei panni di qualsiasi altro club, avrei agito in fretta. Puoi comunque aspettare sei mesi e ingaggiarlo parametro zero. Ma poi ci sono anche club molto diversi e hai molta più concorrenza. E' uno dei primi cinque portieri in Europa. Posso capire perché stanno cercando di ingaggiarlo, dato che una volta che avrà firmato il suo valore schizzerà alle stelle. E' un ottimo portiere di 25 anni".