Inter, ds Brest: “Agoumé? Vogliamo giovani di qualità, ma ci sono difficoltà economiche”

Lucien Agoumé , giovane centrocampista dell'Inter, potrebbe giocare in prestito in Francia nella prossima stagione. Di lui ha parlato Grégory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, che a L'Equipe ha detto:

"Capisco perfettamente che l'allenatore voglia giocatori più giovani. Stiamo lavorando per sbloccare le trattative, ma ci sono delle difficoltà. Il mercato è abbastanza chiuso e, finanziariamente, è molto complicato. Non abbiamo la capacità di fare troppi investimenti. Puntiamo soprattutto la qualità e non la quantità. Dobbiamo aggiungere valore".