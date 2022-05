Il ds del Brest: “Satriano-Agoumé? Soddisfatti. Vedremo se riusciremo a tenerli”

Gregory Lorenzi, dirigente del club francese, ha parlato dei due nerazzurri che hanno giocato in prestito in Ligue1

«Mbappé-Satrianol'anno prossimo? (Ride.ndr) Siamo contenti del prestito dall'Inter e quello di un altro giocatore, Agoumé. Vedremo se c'è la possibilità o meno di trattenerli in prestito nella prossima stagione. Dobbiamo giocare sempre per salvarci in Ligue 1 e questo l'obiettivo è per l'anno prossimo, solo in un secondo momento, conquistata la salvezza penseremo ad altri obiettivi. Vogliamo lanciare nuovi giocatori e stabilizzarci in Ligue1». Gregory Lorenzi, Direttore Sportivo del Brest, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dei due calciatori nerazzurri in prestito al club francese.