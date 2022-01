Inter, questi due addii per prendere Dybala: “Bonus alla firma e mossa da 16mln”

L'Inter ha davvero il margine per arrivare a Dybala, nel caso in cui l'argentino non dovesse rinnovare con la Juventus? La risposta è sì

Marco Macca

L'Inter ha davvero il margine per arrivare a Paulo Dybala, nel caso in cui l'argentino non dovesse rinnovare con la Juventus? La risposta è sì, e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega, nel dettaglio, il piano nerazzurro:

"La società nerazzurra ha le idee molto chiare. Sa fin dove può spingersi. Sa che nel monte ingaggi si libereranno risorse sufficienti per tentare l’affondo. Gli addii di Vidal e Vecino garantiranno un risparmio di circa 16 milioni lordi, senza contare ulteriori movimenti di mercato oggi non preventivabili (...). I nerazzurri sono nelle possibilità di garantire all’argentino lo stesso ingaggio che era riconosciuto a Eriksen (anche se il danese beneficiava del Decreto Crescita) fino alla scorsa stagione: 7,5 milioni, con l’aggiunta di premi legati a obiettivi e un probabile bonus alla firma, il tutto per cinque stagioni. Insomma: il margine c’è, considerato che oggi Dybala in bianconero guadagna 7,3 milioni".