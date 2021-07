Non solo Bellerin, anche Dumfries apre all’Inter. “Duello con l’Everton: i dettagli”

L’Inter ha già il mano il sì di Hector Bellerin e nel frattempo incassa un’apertura anche su Denzel Dumfries

Denzel Dumfries è il preferito dell'Inter. L'esterno olandese è stato una delle rivelazioni dell'Europeo e il PSV è pronto a venderlo in estate. "L’Inter lo sa a ha preso informazioni da tempo, spaventandosi per una richiesta da 20 milioni di euro che per la società nerazzurra non è praticabile. Sul calciatore si è mosso pesantemente l’Everton, su suggerimento di Rafa Benitez. Occhio alla tempistica, perché può essere decisiva in trattativa come queste", sottolinea La Gazzetta che però aggiunge una novità: "Entro la settimana i rappresentanti del giocatore avranno un colloquio con l’Everton, per convincerlo sulla destinazione. Questo può essere il punto a favore dell’Inter. Dumfries, quando ha saputo dell’interessamento nerazzurro, ha subito espresso il proprio gradimento per la destinazione". Dumfries, di fatto, ha scelto l'Inter ma i nerazzurri, ad oggi, non possono spendere quanto chiede il PSV, che non è disposto a privarsi del terzino in prestito con diritto di riscatto.