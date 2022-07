Chelsea, Bayern e United ancora su Dumfries: l’Inter fissa la soglia minima per la trattativa

E' ancora da scrivere il futuro di Dumfries. Bayern Monaco, Chelsea e Man United non hanno ancora abbandonato l'idea di arrivare al laterale

E' ancora da scrivere, secondo Sport Mediaset, il futuro di Denzel Dumfries. L'emittente, infatti, riferisce che Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United non hanno ancora abbandonato l'idea di arrivare al laterale destro dell'Inter, acquistato l'estate scorsa dai nerazzurri per 12,5 milioni di euro più bonus. Secondo Mediaset, da Viale della Liberazione avrebbero fissato a 30 milioni di euro la soglia minima per privarsi del giocatore: