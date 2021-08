Dumfries separato in casa Psv, pronto assalto Inter: quanti milioni servono

Gli aggiornamenti sull'esterno destro olandese, tra i preferiti di Simone Inzaghi per la corsia dopo l'addio di Hakimi

L’Inter è pronta a fare sul serio per Denzel Dumfries. È tra i preferiti di Simone Inzaghi per la corsia destra dopo l’addio di Achraf Hakimi e i nerazzurri preparano l’assalto. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, sul suo sito: “Si registrano i primi contatti tra Mino Raiola, agente di Dumfries, e l’Inter: l’esterno destro è separato in casa Psv, presto partirà l’assalto. Operazione da 15 milioni”, si legge.