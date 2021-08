Dumrfies-Inter, c’è già l’intesa: Marotta punta a chiudere entro il weekend

Dirigenza nerazzurra al lavoro per chiudere entro il fine settimana per l'esterno, scelto da Inzaghi come erede di Hakimi: i dettagli

Alessandro Cosattini

Denzel Dumfries si avvicina all’Inter. Poi resta da capire se arriverà o meno anche Nahitan Nandez come jolly per Simone Inzaghi, ma l’olandese è la priorità per la corsia destra nerazzurra. L’allenatore ha scelto lui come erede di Hakimi e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo nel minor tempo possibile.

Queste le novità da Repubblica: “Marotta sta lavorando sul "quinto" scelto da Inzaghi, cioè l'esterno destro del Psv Dumfries. L'olandese ha già l'accordo con il club nerazzurro e ora l'Inter presenterà un'offerta al club proprietario del cartellino del classe 1996: 15 milioni di euro più bonus. Si punta a chiudere per l'erede di Hakimi entro il weekend”, si legge.